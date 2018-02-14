РИАМО - 14 фев. Шестнадцать школ, детских садов и объектов здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию в подмосковных Химках в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал акцент на развитии социальной инфраструктуры региона.

«Значительные успехи есть также у подмосковных Химок. За пять в лет в Химках были введены в эксплуатацию десятки социальных объектов — школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и объекты здравоохранения. В этом году в округе к вводу запланированы 16 социальных объектов — школы, детские сады, объекты здравоохранения», - говорится в сообщении.

Как отметил глава Химок Дмитрий Волошин, в городском округе проделана грандиозная работа по изменению внешнего облика, она будет продолжена и в этом году. Некоторые инвестиционные проекты не имеют аналогов не только в регионе, но и в стране.

«Мы должны держать заданную планку и двигаться вперед», — добавил Волошин.

Так, в рамках реализации уникального проекта «Именные скверы» в Химках появилось 10 тысяч квадратных метров новых зон отдыха, 8 тысяч квадратных метров новых газонов, порядка 200 деревьев и кустарников. В настоящее время ведется масштабное строительство нового парка в микрорайоне Подрезково.