РИАМО - 14 фев. Из-за продления сроков реконструкции инженерных сетей на участках улицы Маросейка, Большого Златоустинского, Большого Спасоглинищевского и Старопосадского переулков до 10 марта ограничен доступ к платным парковкам, сообщается на сайте московского паркинга.

«Проезд на отдельных участках улицы Маросейки, Большого Златоустинского, Большого Спасоглинищевского и Старопосадского переулков осуществляется по одной полосе. Ограничения действуют со 2 февраля по 10 марта круглосуточно. Также из-за ремонта сетей может быть ограничен доступ к платным парковкам. Всего на упомянутых участках расположены 12 парковочных мест и два места для инвалидов», — говорится в сообщении.

Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок и парковаться только в разрешенных местах.