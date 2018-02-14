РИАМО - 14 фев. Услуга «Перепланировка» обновилась на портале mos.ru, теперь согласовать работы по перепланировке или переустройству помещений в жилых домах можно удаленно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На портале mos.ru обновилась услуга «Перепланировка». Добавлены три новые функции: онлайн-оформление акта о завершенном переустройстве или перепланировке, которые не были согласованы заранее, продление срока действия решения о согласовании работ или отмена его действия», - говорится в сообщении.

До недавнего времени на портале mos.ru удаленно можно было лишь согласовать будущую перепланировку или переустройство, а также получить по окончании работ акт, оформленный приемочной комиссией.

Расширение перечня электронных услуг стало возможно после принятия поправок в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых домах», которые вступили в силу с 14 февраля.

«Все госуслуги по согласованию переустройства и перепланировки доступны в электронном виде. С 14 февраля согласовать ремонт, а затем получить акт о завершенной перепланировке, в том числе на ранее выполненные работы, можно не выходя из дома. В результате процесс предоставления услуг, связанных с переустройством и перепланировкой, стал предельно понятным, удобным и максимально прозрачным», отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Электронная услуга «Перепланировка» доступна москвичам с 2013 года. За это время на согласование перепланировки и (или) переустройства поступило более 1,2 тысячи заявлений, а на получение акта о завершенных работах — более 450. Сейчас в электронном виде на mos.ru можно получить 222 услуги, 36 из них — в категории «Жилье».