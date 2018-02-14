РИАМО - 14 фев. В лицее Высшей школы экономики (ВШЭ) в центре столицы была проведена эвакуация из-за короткого замыкания, сообщил РИАМО в среду сотрудник столичном ЦУКС МЧС РФ.

По его словам, в 18:21 поступило сообщение о коротком замыкании в образовательном учреждении в Большом Харитоньевском переулке.

«Замыкание электропроводки было ликвидировано охранниками до прибытия спасателей, а также проведена эвакуация 55 учащихся, которые были отпущены домой», - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.