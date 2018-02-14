РИАМО - 14 фев. Участники проекта «Активный гражданин» выберут мероприятия для акции «Библионочь-2018», среди вариантов есть встречи с писателями, лекции и театрализованные представления, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

В Москве уже в седьмой раз пройдет всероссийская акция «Библионочь». Масштабное мероприятие направлено на популяризацию чтения и объединяет тысячи библиотек, культурных центров, арт-пространств, музеев и книжных магазинов.

«В этот день на площадках участников акции проводятся тематические лекции, мастер-классы, квесты, презентации книг и встречи с писателями. Какой будет программа столичной «Библионочи-2018», решат сами москвичи в новом голосовании проекта «Активный гражданин», - говорится в сообщении.

В прошлом году в московской акции «Библионочь-2017. Новое прочтение» приняла участие 441 библиотека, а также литературные музеи и книжные магазины. Всего мероприятия прошли на 600 площадках, которые посетили около 68 тысяч человек.

«Библионочь-2018» продолжит формирование новой модной тенденции «читающего человека в условиях мегаполиса» среди молодежи и позволит читателю по-новому посмотреть на библиотеки. В этом поможет новая насыщенная программа акции.

«Сейчас в проекте «Активный гражданин» идет голосование, в котором его участникам предлагается выбрать мероприятия для программы «Библионочи» этого года. Среди обсуждаемых вариантов - встречи с писателями, где авторы книг поделятся своей историей успеха и расскажут о новых книгах, совместное чтение вслух, отсылающее к традициям семейного чтения, поэтические салоны, где выступят молодые авторы, образовательные программы в формате лекций и воркшопов от мастеров слова и театрализованные представления. Традиционно активные граждане могут предложить и собственный вариант ответа», - перечисляется в материале.

Проект «Активный гражданин» регулярно выносит на голосование вопросы развития культурных пространств, также участники проекта дают оценку результатам реализованных решений. Так, в 2016 году большинство участников голосования (25,83%), в ходе которого выбирали наиболее важные городские достижения, назвали акцию «Библионочь» главным делом Москвы в сфере культуры и развлечений.