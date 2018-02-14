РИАМО - 14 фев. Депутат Госдумы Лидия Антонова приняла участие в круглом столе в подмосковном Жуковском, на котором обсудили взаимодействие профессионального образования с образовательной средой и предприятиями города, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава округа Андрей Войтюк.

«Сегодня наш город посетила депутат Государственной думы Лидия Николаевна Антонова. Она приняла участие в круглом столе, организованном «Жуковским техникумом», по теме «Социализация молодежи, профессиональная ориентация. Взаимодействие профессионального образования с образовательной средой городского округа Жуковский и предприятиями города», - написал Войтюк.

Он отметил, что в ходе мероприятия директор техникума Игорь Алтухов рассказал о работе образовательного учреждения, сообщил о планах по его развитию и поделился успехами студентов.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Трушкова подготовила презентацию, в которой отразила основные направления деятельности техникума в рамках социализации обучающихся.

«После выступила Лидия Николаевна, затронув важные темы в сфере среднего профессионального образования. В частности, поговорили о подготовке достойных кадров, поиске новых образовательных путей, об организации взаимодействия с предприятиями для дальнейшего сотрудничества в плане трудоустройства студентов, об обмене опытом и многом другом», - добавил Войтюк.