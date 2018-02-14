РИАМО - 14 фев. Более 80 производителей из Подмосковья подписали в 2017 году договоры о поставках продукции в сетевые магазины, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Подмосковные производители заняли прочное место на полках розничных сетевых магазинов, доля подмосковных товаров в магазинах сетей увеличивается ежегодно. Так, компания Х5 Retail Group расширила пул поставщиков за счет товаропроизводителей из Московской области.

«В 2017 году договоры о поставках своей продукции с ретейлером подписал 81 производитель из Московской области. Для сравнения, в 2016 договоры на поставку продукции в сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» подписало немногим более 50-ти подмосковных производителей», - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, новые производители пополнили ассортимент в категориях повседневного спроса, таких как молочная и мясная гастрономии, рыбная продукция, сыры, овощи и фрукты, бакалея и других. При этом доля отечественной продукции в ассортименте магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» превышает 90%.

Важно, что сегодня торговые сети сами идут навстречу региональным производителям, организовывая обучающие мероприятия. Так, в 2017 году было проведено семь мероприятий программы деловых форумов «Диалог Х5», одно из них – в рамках открытия распределительного центра X5 в Солнечногорском районе Московской области.