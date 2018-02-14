РИАМО - 14 фев. В 48 из 67 муниципалитетов Подмосковья установили единые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

«В районах и городских округах проводится работа по созданию единых гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения и единых теплоснабжающих организаций с мощной материально-технической базой и высокопрофессиональными кадрами для того, чтобы стратегические жизнеобеспечивающие объекты коммунального хозяйства работали безаварийно, предоставляя населению услуги высокого качества по экономически обоснованным тарифам, установленным на едином уровне для муниципального образования», — сказала председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Наталья Ушакова.

Она отметила, что это большая кропотливая работа. В результате уже на территории 48 из 67 муниципальных образований действуют единые тарифы.

«Вместе с тем существует ряд проблем, препятствующих процессу консолидации ресурсоснабжающих объектов и скорейшему переходу к единым тарифам: образование новых организаций в коттеджных поселках и новых строящихся микрорайонах: на этапе ввода в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры и заключения инвестиционных контрактов на строительство не предусматривается передача коммунального имущества в эксплуатацию единых теплоснабжающих и гарантирующих организаций», — подчеркнула Ушакова.

Она добавила, что поэтому часто новоселы обращаются в уполномоченные органы с жалобами на то, что им приходится платить больше за коммунальные услуги.

Председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья уточнила, что в случаях использования неустановленных тарифов или их завышения применяются штрафные санкции непосредственно к организациям.

«Так что, если у жителей есть вопросы, касающиеся размера платы за коммунальные услуги, за содержание и ремонт жилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, то они могут обратиться в областную Госжилинспекцию», — уточнила Ушакова.

Она отметила, что в случае неразрешимых разногласий с управляющими компаниями по поводу нормативов потребления коммунальных услуг следует прибегнуть к помощи специалистов министерства ЖКХ Московской области.