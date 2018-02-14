РИАМО - 14 фев. Профилактику детского травматизма и подростковой преступности обсудили в рамках круглого стола в подмосковном Жуковском, сообщается на сайте администрации округа.

Сотрудники ОМВД России по городскому округу Жуковский совместно с заместителем председателя общественного совета при ОМВД Романом Мерсияновым провели круглый стол с представителями учебных заведений на тему безопасности детей.

«Основная цель данного мероприятия – профилактика детского травматизма и подростковой преступности», - говорится в сообщении.

Стражи порядка обсудили вопросы, касающиеся экстремизма и терроризма, а также административной ответственности за противоправное поведение. Особое внимание было уделено соблюдению правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно.

В конце мероприятия представители учебных заведений задали полицейским интересующие вопросы, на которые получили подробные ответы.