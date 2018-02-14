РИАМО — 14 фев. Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух считает, что российские фигуристы в Олимпиаде в Пхенчхане показывают хорошие результаты.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, первое место - у китайцев, третье — у фигуристов из Канады. Другая российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт находится на восьмой позиции.

«Отставание от китайцев символическое, поэтому все будет решаться в произвольной программе. Самое главное, нашим ребятам удалось оторваться от дуэта из Германии. Немцы - главные претенденты на золото. Евгения и Владимир большие молодцы, вместе, конечно, с тренерским штабом. Наставники вывели фигуристов на идеальную форму для олимпийских игр», - сказал Авербух в эфире Радио «Комсомольская правда».

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».