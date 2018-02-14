РИАМО - 14 фев. На текущей неделе в Московской области откроются универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном в Лосино-Петровском и физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком в Зарайске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Открывая новый спорткомплекс, мы делаем большой шаг для развития спорта в регионе. Ведь именно доступная инфраструктура позволяет заниматься физической культурой каждому жителю Подмосковья. На этой неделе спортивные объекты откроются сразу в двух муниципальных образованиях Московской области: в Зарайске и Лосино-Петровском», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что новый спортивный комплекс в Лосино-Петровском разработан с учетом потребностей разных социальных групп. Здесь смогут заниматься не только ученики спортивной школы, но и все горожане. Будут льготы для социально не защищенных групп граждан в рамках программы «Добрый час».

«Многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной в Зарайске сможет обеспечить еще более качественную подготовку профессиональных спортсменов к крупным соревнованиям регионального и международного уровней. Конечно же, его двери будут открыты и для всех желающих», - добавил министр.

Новый ФОК в Лосино-Петровском построен в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». Он спроектирован в соответствии со всеми необходимыми требованиями комфорта и безопасности посетителей. В спорткомплексе будут открыты секции по плаванию, аквааэробике, боксу, легкой атлетике и художественной гимнастике. Заниматься в них можно будет как на бесплатной, так и на платной основе.

В стенах нового ФОКа созданы оптимальные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В штатном расписании спортивного комплекса предусмотрена услуга «Добрый час».

Жителей Зарайска ожидает открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком. Общая площадь объекта — более 3 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено современное ледовое поле, соответствующее современным стандартам и требованиям.

В новом спорткомплексе будут развиваться хоккей и фигурное катание. При этом в спортивном отделении по хоккею уже более 30 занимающихся, а для желающих записаться открыт дополнительный набор. На строительство объекта выделено более 210 миллионов рублей из консолидированного бюджета Московской области и муниципального образования.