РИАМО - 14 фев. Глава Красногорска Радий Хабиров отметил работу губернатора Подмосковья по созданию эффективной системы постоянного давления на управленческий аппарат, которая помогает решать существующие проблемы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Участниками мероприятия стали члены областного правительства, главы муниципалитетов, депутаты, политики, общественники, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов.

«Для меня высокие показатели, озвученные в обращении Андрей Воробьева, – не удивительны, поскольку он - один из самых эффективных руководителей в стране. Ему удалось создать в Московской области уникальную систему постоянного давления на управленческий аппарат», - сказал Хабиров.

Он пояснил, что прессинг идет по двум направлениям.

«Первое – портал «Добродел», который может позволить себе создать только сильный человек, не боящийся критики и настроенный на решение проблем людей. «Добродел» собирает ежегодно сотни тысяч обращений граждан и не дает ни единого шанса чиновникам на всех уровнях реагировать на них формально», - уточнил глава городского округа Красногорск.

Как подчеркнул Хабиров, второе направление – рейтингование непосредственно со стороны губернатора, которое тоже жестко заставляет управленцев выполнять конкретные задачи в конкретные сроки.

«Опыт Воробьева, его современные взгляды и, главное, эмоции в работе для людей могут позаимствовать многие в нашей стране», - добавил он.