РИАМО - 14 фев. Около 50% участников портала «Активный гражданин», принявших участие в голосовании, предложили уменьшить число голосовых объявлений на эскалаторах в Московском метрополитене, сообщается на сайте проекта.

Всего свое мнение высказали более 206 тысяч человек.

«Почти половина участников (46,49%) посчитали, что количество звуковых объявлений на эскалаторах необходимо уменьшить. По их мнению, необходимо оставить только самые важные объявления: о чрезвычайных ситуациях, изменениях работы транспорта и так далее. Такой вариант ответа чаще выбирали активные граждане до 18 лет, а также старше 35 лет», — говорится в сообщении.

Почти 28% считают, что текущее количество объявлений — оптимально. Такого мнения придерживались женщины, а также участники от 18 до 34 лет.

За то, чтобы увеличить количество общих объявлений о работе транспорта и других городских организаций, проголосовали 10,13% участников. Активно за новые объявления высказывались мужчины.

Затруднились с ответом 8,54% активных граждан, еще 6,93% передали решение специалистам.