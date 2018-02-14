РИАМО - 14 фев. Уголовное дело возбудили по факту незаконной передачи в собственность девяти земельных участков в Солнечногорском районе Подмосковья, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В результате прокурорской проверки установлено, что девять земельных участков были оформлены в частную собственность на основании представленных в регистрационный орган подложных постановлений, якобы выданных гражданам в 1990-х годах администрацией поселка Алабушево Солнечногорского района.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, который возбудил и расследует уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ход предварительного расследования взят Солнечногорской городской прокуратурой на контроль», - говорится в сообщении.

В результате противоправных действий муниципальному образованию был причинен ущерб в размере более 10 миллионов рублей.