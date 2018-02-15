РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Жители избирательного округа №1 в Подольске в четверг смогут пообщаться с кандидатами от городского совета, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Встреча депутатов по избирательному округу №1 с жителями по вопросам реализации депутатских наказов и обращений граждан пройдет 15 февраля в актовом зале школы №33 на улице Тепличная, 4. Начало в 19:00. В ней примут участие депутаты Андрей Жердев и Георгий Унгурян», – говорится в сообщении.

Народные избранники расскажут о планах по благоустройству дворов и детских площадок, а также рассмотрят жалобы и обращения жителей.

Депутаты представляют интересы жителей микрорайонов Ново-Сырово, Восточный, Силикатная-2, Заречный и других.