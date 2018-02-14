РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. В Подольске неформальная группировка «офники» является самой многочисленной, в местных участках полиции на учете стоят 11 представителей данного движения, сообщила «РИАМО в Подольске» замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Подольску Елена Щукина.

«В 2017 году на учете в ПДН УМВД состояло 11 несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным объединениям. В том числе наносившие вандальные надписи матом, зацеперы, а также офники, которых в Подольске больше всего. В прошлом году одного из них задержали во время драки, когда он снял футболку с другого мальчика, который не имел право ее носить по мнению офника. Хулиган получил условный срок, с остальными неформалами ведется профилактическая работа», – сказала Щукина.

Офники – это футбольные хулиганы, которые устраивают драки за полюбившиеся команды. Представители этой группы избивают других подростков за ношение одежды определенных марок. В сфере их внимания военизированные куртки фирмы Napapijri, ветровки и футболки Stone Island (в просторечии «стоник»), кеды от Vans («вансы»), камуфляж.

Официально действующих неформальных молодежных организаций экстремистской направленности в Подольске не зарегистрировано.