РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Инспекторы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с четверга начнут выявлять пешеходов, нарушающих правила дорожного движения (ПДД), говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации дорожной обстановки, профилактики аварийности с участием пешеходов, с 15 по 21 февраля будет организовано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход». Особое внимание сотрудников будет уделено пресечению нарушений со стороны пешеходов», – говорится в сообщении.

ГИБДД просит пешеходов и водителей быть внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила. Водителей просят уступать дорогу пешеходам, а пешеходов – не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора и использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

За невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, водителя привлекут к административной ответственности. Он заплатит штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Для пешеходов, нарушивших ПДД, также предусмотрен штраф в размере 500 рублей.