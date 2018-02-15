РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В микрорайоне Климовск Подольска в четверг отключат холодное водоснабжение в четырех многоквартирных домах, воды не будет с 9:00 до 10:00 из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«В микрорайоне Климовск 15 февраля 2018 года запланированы с 9:00 до 10:00 работы по замене задвижки на системе холодного водоснабжения в многоквартирном доме №14 по улице Победы. В период выполнения ремонтных работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам: улица Победы, в домах №№10/1, 12, 14 и улица Советская, дом №1 (7-я секция)», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.