РИАМО - 14 фев. Замначальника и главного специалиста-эксперта Воскресенского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области привлекли к ответственности за проведение внеплановые выездных проверок без соответствующих распоряжений руководителя органа государственного контроля, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

По выявленным нарушениям Егорьевская городская прокуратура возбудила в отношении ответственных должностных лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.6.1. КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих надзорные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле).

«Рассмотрев административные материалы, мировой судья 44 судебного участка Егорьевского судебного района привлек виновных лиц к административной ответственности», - говорится в сообщении.