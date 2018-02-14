РИАМО - 14 фев. Каждый год в Подмосковье рассматривают свыше 2 тысяч тарифов ЖКХ, всего в регионе действует более 900 ресурсоснабжающих организаций, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

«Московская область – уникальный регион, который занимает по численности населения второе место в России после Москвы. При этом ежегодно численность населения Московской области увеличивается примерно на 90 тысяч человек, то есть на целый город! В Подмосковье сегодня более 900 ресурсоснабжающих организаций, и мы ежегодно рассматриваем более 2 тысяч тарифов», — сказала председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Наталья Ушакова.

Она добавила, что действующее законодательство таково, что определяются обоснованные затраты каждого предприятия отдельно и, исходя из этого, формируются тарифы.

Ушакова отметила, что муниципалитеты Подмосковья неоднородны. Близлежащие к Москве – это компактные города с высокой плотностью населения, а окраина области – муниципальные образования с низкой плотностью населения и большой территорией. А это означает, что, например, на окраинах региона по инженерным сетям с большей протяженностью подается меньший объем ресурсов. Большая протяженность сетей, изношенность и потери в сетях и, как следствие, высокие затраты на их содержание, безусловно, сказываются на уровне тарифов.

«Отличие тарифов по величине на одни и те же коммунальные услуги может быть связано и с особенностями технологического процесса производства и транспортировки коммунальных ресурсов каждой конкретной ресурсоснабжающей организации, неравномерным уровнем их модернизации, влияющим на расходы, необходимые для поддержания систем коммунальной инфраструктуры в рабочем состоянии, а также разницей в объемах реализации коммунальных ресурсов», — добавила Ушакова.

С 2014 года в Московской области проводится большая работа по консолидации коммунальных объектов. Это происходит в рамках выполнения поручения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по реализации на территории региона концепции перехода к единым тарифам в коммунальной сфере. Цель концепции – создание равных условий для граждан по оплате коммунальных услуг на территории муниципальных образований, в результате чего разброс между максимальными и минимальными тарифами должен становиться как можно меньше.