РИАМО - 14 фев. В ходе рейда по выявлению нарушений правил торговли на Казанском вокзале в столице обнаружили парфюмерный контрафакт, говорится в сообщении пресс-службы Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

В этот раз проверили некоторые парфюмерные магазины ТЦ «Казанский», расположенного в здании вокзала.

«Первой точкой рейда стал магазин без названия, ассортимент которого составляет парфюмерия, косметическая продукция и сумки. Торговлю в магазине, судя по вывеске, осуществляет индивидуальный предприниматель С.Ю. Неретин. Известные бренды здесь продают как арабскую парфюмерию, при этом на упаковках написано «сделано во Франции». Контролерами было выявлено много других нарушений прав потребителей и правил торговли», - говорится в сообщении.

Вторая точка – небольшой стол с выставленными образцами парфюмерной продукции. Со слов продавца, потребителям предлагалось приобрести на розлив «духи на масляной основе из Арабских Эмиратов». Никакой информации о продавце общественным контролерам выяснить не удалось.

«Почти вся парфюмерная продукция (90%) в обеих точках не имела никакой сопроводительной информации на русском языке – неизвестно кем, где и когда были произведены эти товары», – отметила председатель московского отделения Объединения потребителей России Наталия Старостина.

По ее словам, весь ассортимент реализуемой косметики имеет признаки контрафакта или незаконного перемещения через границу России. Кроме того, эта продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

«Люди, стоящие за прилавком, не имели бейджей и были не в состоянии определенно ответить, на кого они работают. Продавец второй точки с трудом понимал, что от него хотят, и предпочел покинуть свое рабочее место, накрыв товар простыней. О правах потребителей и правилах торговли оба слышали впервые», – добавил координатор проекта «Народный контроль» в Москве Антон Морозов.

По итогам рейда председателем московского отделения объединения потребителей России Наталией Старостиной было подано заявление в ЛУ МВД на станции «Москва-Рязанская» о выявлении в продаже контрафактных товаров для принятия соответствующих мер. Уведомления о результатах общественного контроля будут направлены также в адрес начальника Казанского вокзала, контрольно-надзорных органов и в Московско-Рязанскую транспортную прокуратуру.

Кроме того, общественные контролеры проверили одну из торговых точек в Пушкинском переходе, где также были обнаружены подделки парфюмерной продукции известных брендов. Данная точка взята на контроль. Проверка других объектов розничной торговли продолжится в ближайшее время.