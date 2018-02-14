РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Жители микрорайона Львовский Подольска пожаловались на плохую уборку наледи и снега с крыши одного из многоквартирных домов на улице Горького, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал «Добродел» обращение с просьбой убрать сосульки и снег с крыши многоквартирного дома №2/9 на улице Горького в микрорайоне Львовский. Она отметила, что в связи с большим количеством снега, на крыше жилого дома висят огромные снежные и ледяные глыбы и сосульки.

«В ходе проверки, проведенной сотрудниками территориального отдела в микрорайоне Львовский и представителями управляющей компании ООО «Комтех», факты, указанные в обращении, подтвердились. Работы по уборке наледи и снега с кровли данного дома были выполнены в полном объеме. Ответственным должностным лицам было указано на недопущение нарушений и проведения контроля, в целях своевременного и качественного выполнения работ на жилом фонде», – сказал замглавы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.