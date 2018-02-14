РИАМО – 14 фев. Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост главы государства, подала в Верховный суд иск с жалобой на регистрацию Владимира Путина как кандидата в президенты, в ЦИК считают ее доводы несостоятельными, сообщает в среду РИА Новости.

«В исковом заявлении <…> Собчак указывает, что Путин не имеет права выдвигаться, поскольку неоднократно занимал должность президента, а кроме того, исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999-го по 7 мая 2000 года», - говорится в сообщении.

Секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что не видела этого иска.

«Те доводы, которые вы процитировали, они несостоятельны», — добавила она.

В Верховном суде сообщили, что получили жалобу Собчак и передадут ее в первую инстанцию, которая решит, принимать ли иск к рассмотрению.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.