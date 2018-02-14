РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 фев. Молодежный спортивно-патриотический марафон «Я смогу» пройдет 24 февраля в подмосковном Королеве, сообщается на странице молодежного актива города в социальной сети «ВКонтакте».

«Молодежный спортивно-патриотический марафон «Я смогу» стартует в Центральном парке имени Калинина (в Королеве – ред.) 24 февраля. «Я смогу» – это марафон на дистанцию в 5 километров с препятствиями. Для участников будет организована развлекательная программа, будет работать полевая кухня, также бегуны смогут бесплатно покататься на катке «КосмоЛед». Победители марафона получат различные подарки», – говорится в сообщении.

Организатором марафона выступил отдел по работе с молодежью администрации Королева.

Для регистрации на мероприятие необходимо заполнить форму, размещенную на странице молодежного актива Королева «ВКонтакте». Или же позвонить по телефону: 8(985)813-04-11.