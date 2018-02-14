РИАМО - 14 фев. Количество пассажиров, которых обслужил в январе международный аэропорт «Шереметьево», увеличилось на 12,6% по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Аэропорт обслужил 3,57 миллиона пассажиров, что на 12,6% больше аналогичного показателя за январь 2017 года», - говорится в сообщении.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях в январе вырос на 7,6% и составил 1,65 миллиона пассажиров. На внутренних воздушных линиях рост составил 19% - 1, 47 миллиона пассажиров.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями в январе стали Париж, Прага, Ереван, Бангкок, Тель-Авив, а внутрироссийскими – Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Симферополь и Краснодар.

«Основной объем пассажирских перевозок за январь 2018 года обеспечили авиакомпании «Аэрофлот», Nordwind, Air France, Royal Flight, Air Astana, KLM», - подчеркивается в материале.

При этом при росте интенсивности перевозок и взлетно-посадочных операций аэропорт сохраняет высокий уровень качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний.

«Согласно рейтингу Flightstats по итогам января 2018 года «Шереметьево» стал лидером по пунктуальности среди европейских аэропортов в категории Major Airports. Показатель пунктуальности по вылету составил 85,54%», - уточняется в материале.

В январе аэропорт обеспечил выполнение 26222 взлетно-посадочных операций (ВПО), что 15,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По итогам 2017 года «Шереметьево» обслужил более 40 миллионов пассажиров, что на 17,8% выше 2016 года.