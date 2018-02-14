РИАМО - 14 фев. Участок Сытинского переулка в центре столицы полностью перекроют с 19 по 26 февраля для движения транспорта в связи с проведением демонтажа Ледового театра, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

«Участок: Сытинский переулок от Большой Бронной улицы до Тверского бульвара с 19 по 26 февраля круглосуточно полное перекрытие», - говорится в сообщении.

Движение перекрывается в связи с проведением демонтажных работ Ледового театра.