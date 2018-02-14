РИАМО - 14 фев. Загруженность дорог Москвы вечером в среду составляет восемь баллов из десяти возможных, больше всего затруднений наблюдается в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, самая большая пробка на внутренней стороне МКАД составляет около 13 километров, на внешней – около 9 километров.

На Третьем транспортном кольце также наблюдаются загруженные участки. Протяженность пробки на внутренней стороне составляет около 12 километров, на внешней – почти 15 километров.

В центре города традиционно загружены Пречистенская, Москворецкая, Кремлевская и Серебряническая набережные. Движение почти полностью встало на улице Большая Лубянка и Пятницкая, а также на Рождественском бульваре.