РИАМО — 14 фев. Роспотребнадзор предупредил жителей России о вспышке скарлатины в Англии и Уэльсе, сообщает в среду Газета.ru.

«Только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрированы 735 случаев скарлатины. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от 2 до 8 лет», - говорится в сообщении.

В этом регионе отмечается рост заболевания с 2015 года, а с начала года число заболевших увеличилось почти вдвое.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сифилиса в Словакии.