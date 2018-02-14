РИАМО - 14 фев. В подмосковной Истре не хватает гостиниц для развития туристического рынка, сообщил журналистам в среду руководитель администрации городского округа Андрей Дунаев.

«Городской округ Истра - это округ, в котором расположен туристический кластер «Русская Палестина». У туристического кластера чувствуется нехватка в гостиничных местах, в местах размещения. Это действительно проблема для развития туристического рынка», - сказал Дунаев.

Он отметил, что в Истре требуется создать более 2 тысяч гостиничных мест.