РИАМО - 14 фев. Механизм доплаты за расширение площади новой квартиры для москвичей, чьи дома включены в программу реновации, будет опубликован до конца этой недели, сообщил глава Фонда реновации Анатолий Константинов.

«В нашем регламенте расписано, что возможна покупка дополнительной жилплощади до 100 квадратных метров. По каждой квартире произведена оценка рыночной стоимости квадратного метра, до конца недели будет вывешен регламент. Вслед за этим будет вывешен перечень квартир, которые есть в наличии», - сказал Константинов в ходе заседания комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

По его словам, данный механизм будет распространяться и на тех, кто уже готовится к переселению из двух домов в Восточном административном округе столицы. Ордера на осмотр квартир 9 февраля получили первые переселенцы программы - жители домов 3 и 5 по улице Константина Федина. Они переедут в первый дом, адаптированный под стандарты программы и расположенный на востоке Москвы по адресу: 5-я Парковая улица, дом 62Б.

«Было очень много желающих: мне положено 58 квадратных метров, а я хочу купить 80 квадратных метров. Много желающих вместо однокомнатной купить двухкомнатную или вместо двухкомнатной трехкомнатную», - сказал глава фонда.

Он добавил, что на сегодняшний день для покупки дополнительных метров в наличии имеются 50 однокомнатных и 30 трехкомнатных квартир в доме по адресу 5-я Парковая улица, дом 62Б.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи домов. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположено 350 тысяч квартир и проживают 1 миллион человек. В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находится в проработке.