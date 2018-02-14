РИАМО - 14 фев. Столичные власти одобрили заявку о проведении демонстрации в память о политике Борисе Немцове на 25 февраля в центре Москвы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Организаторам был предложен альтернативный маршрут публичного мероприятия 25 февраля - по Страстному бульвару до проспекта Сахарова, власти Москвы и заявители пришли к согласию», - сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что заявленное количество участников демонстрации составило 30 тысяч человек. Мероприятие планируют провести с 14:00 до 16:00. В документе значится около 20 заявителей, а также столько же уполномоченных.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту у Кремля.