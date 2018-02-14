РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. В подмосковных Люберцах стартовал XXVIII Всероссийский турнир по боксу памяти мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузина, в нем принимают участие 175 боксеров, сообщил на торжественном открытии глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Сегодня (14 февраля – ред.) мы с вами находимся в физкультурно-оздоровительном комплексе на XXVIII Всероссийском турнире по боксу класса «А». Он посвящен памяти известных боксеров, мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузина. Рекордное количество участников сегодня выйдут на ринг. 175 спортсменов поборются за звание лучших», – сказал Ружицкий.

По его словам, победителям турнира присвоят звания мастеров спорта России.

«Нас ждет необыкновенное зрелище. Лучшие спортсмены собрались сегодня здесь, чтобы показать нам достойные бои», – заключил Ружицкий.