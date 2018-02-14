РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 20 февраля выступит с ежегодным отчетом о деятельности муниципалитета за 2017 год, сообщил сам Ружицкий.

«Во вторник, 20 февраля, отчитаюсь перед жителями о работе в 2017 году и расскажу об основных задачах социально-экономического развития городского округа Люберцы на 2018 год», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что мероприятие пройдет в здании администрации. Начало в 15:00.