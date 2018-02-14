РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. В подмосковном Подольске на перекрестке улиц 43 Армии и Ленинградской кроссовер столкнулся с легковым автомобилем, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Сегодня (14 февраля – ред.) около 15:30 на перекрестке улиц 43 Армии и Ленинградской в Подольске я увидел ДТП: кроссовер Renault Duster столкнулся с Volkswagen Polo (легковым автомобилем – ред.), затем я их видел там же и в 16:30. Авария не сильная. Кроссовер въехал передним бампером в задний бампер легковушке», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18:10 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной 300 метров.