РИАМО - 14 фев. В подмосковном городском округе Истра собираются благоустроить свыше 30 дворов в 2018 году, там появится освещение и будут установлены видеокамеры, сказал журналистам в среду руководитель администрации муниципалитета Андрей Дунаев.

«В 2017 году мы благоустроили 33 двора, в 2018 году планируется благоустроить такое же число дворовых территорий. Каждый двор будет освещен, каждый двор будет оборудован видеокамерой», - сказал Дунаев.

Он отметил, что за прошлый год в Истре установили почти 50 километров уличного освещения, что гарантирует безопасность на дорогах и снижает количество ДТП.

Развитие системы видеонаблюдения «Безопасный регион» ведется в рамках госпрограммы «Безопасность Подмосковья». В первую очередь видеонаблюдением охватываются все социально значимые объекты – детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.