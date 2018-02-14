РИАМО - 14 фев. Главгосстройнадзор Московской области в очередной раз проверил ход строительства торгового комплекса в подмосковных Мытищах, возведение здания планируют закончить в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит очередную проверку строительства многофункционального торгового комплекса, расположенного по адресу: Мытищи, южнее поселка Птицефабрика, участок 9.

«Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Перспектива». Плановое окончание строительства - третий квартал 2018 года», - говорится в сообщении.

На площади в 22,4 тысячи квадратных метров разместятся торговые галереи, предприятия сферы услуг, рестораны, административные и вспомогательные помещения.

Вокруг двухэтажного здания будут сформированы пешеходные и автомобильные проезды, а также выполнено озеленение прилегающей территории, проектом предусмотрено обустройство парковки на 585 машино-мест, в том числе 58 машино-мест будут отведены для маломобильной группы населения.

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей. Строительство в графике», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.