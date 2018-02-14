РИАМО - 14 фев. В Московской области участились происшествия, связанные с оставлением взрослыми малолетних детей в ванных комнатах в воде без присмотра, это приводит к трагических последствиям, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по региону.

В производстве на территории области находятся сразу три уголовных дела, связанных с небрежным отношением к маленьким детям. В Серпухове женщина обвиняется в оставлении в опасности своего малолетнего ребенка – двухлетней девочки, которая скончалась от ожогов, причиненных слишком горячей водой. В Орехово-Зуеве и Воскресенске две матери обвиняются в причинение смерти по неосторожности своим детям, которых они оставили в ванных без надзора.

«Главное следственное управление СК России по Московской области обращается ко всем взрослым и родителям с просьбой быть бдительными и ни в коем случае не оставлять своих малолетних детей без должного присмотра в воде в ванных комнатах во избежание подобных трагедий», - говорится в сообщении.