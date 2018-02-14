РИАМО - 14 фев. Военно-исторические реконструкции боев, мастер-классы, выставки, спортивные соревнования, игры и различные интерактивные программы пройдут в подмосковных музеях в рамках празднования Дня защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Сегодня в регионе дислоцируются воинские части РВСН, ВДВ, ВКС и Сухопутных войск. На подмосковной земле несет боевое дежурство самая современная военная техника, обеспечивающая безопасность и покой нашей страны. На территории региона работают 16 федеральных, государственных и муниципальных музеев, которые располагают редкими экспонатами, рассказывающими о военной истории нашего государства. Все музеи подготовили обширную программу ко Дню защитника Отечества», - сазала министр культуры региона Оксана Косарева.

Она также подчеркнула, что Московская область – родина великих полководцев, русских и советских военачальников, Героев Советского Союза и Российской Федерации, ученых, конструкторов и разработчиков русского оружия.

«Одной из основных площадок для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, станет Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». 18, 24 и 25 февраля в рамках современного мультимедийного проекта «Музей мужества» здесь запланированы тематические циклы, в которых сможет принять участие любой желающий», - подчеркивается в сообщении.

Главная цель «Музея мужества» – продвижение подвига героев России и сохранение исторической памяти, формирование представления о подвиге, мужестве, долге, чести. Проект состоит из тематических циклов «Люди из стали», «Защитники Отечества», «Первооткрыватели и путешественники», «Исследователи космоса», «Выдающиеся женщины России», «Выдающиеся деятели науки».

Кроме того, несколько мероприятий в парке «Патриот» посвящены 100-летию со дня создания Красной Армии и пройдут в рамках проекта «Река времен».

24 февраля состоится масштабная военно-историческая реконструкция «Рождение Красной Армии», рассказывающая о боях в феврале 1918 года. 24-25 февраля будет работать интерактивная выставка, разделенная на шесть периодов – с 1918 года по наше время.

Также гости смогут принять участие в мастер-классах, из которых узнают об истории зарождения и становления армии, изучат форму и снаряжение военнослужащих, ознакомятся с техникой и оружием.

25 февраля состоится масштабная военно-историческая реконструкция боя времен Великой Отечественной войны. В реконструкции примут участие более 600 участников, несколько самолетов, 10 единиц бронетанковой техники, автомобильная техника, а также 10 артиллерийских орудий.

Также мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, запланированы и в подмосковных государственных музеях.

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» приглашает 17 и 23 февраля на семейную программу выходного дня «Мужи России».

В Военно-техническом музее пройдут соревнования «Лыжня Победы-2018», в которых примут участие профессионалы и любители лыжного спорта всех возрастных категорий.

Также в музее 21 февраля стартует экскурсионная программа «Каждый второй, каждый третий и каждая четвертая», посвященная 120-летию со дня рождения главного конструктора завода ГАЗ А.А. Липгарта. Из почти 70 его разработок Горьковский завод запустил в производство 27, причем каждая модель стала хитом: ГАЗ-М20 «Победа», ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-69, первый советский джип ГАЗ-М72 и легендарная «полуторка», ставшая классикой истории Великой Отечественной войны.

В литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» состоится концерт для ветеранов и инвалидов «Песни военных лет».

Серпуховский историко-художественный музей подготовил интерактивную программу «Щит предков». Посетители познакомятся со средневековыми воинскими традициями и увидят полные комплекты вооружения русских воинов X-XV веков и их соседей – викингов, хазар, ордынцев и западноевропейских рыцарей.

В Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике пройдет игра «Армия – гордость России», приуроченная к 100-летию Красной Армии. Игра начнется в Главном корпусе на выставке «Разговор о человеке» и продолжится на всех экспозициях музея.

День защитника Отечества – относительно молодой праздник. Его решили отмечать в честь того, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечалось в СССР как День Советской армии и Военно-морского флота. После распада СССР праздник был переименован в День защитника Отечества.