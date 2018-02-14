РИАМО - 14 фев. Второй случай обнаружения мертвых новорожденных на улице произошел в Подмосковье, в частности, в среду между гаражами прохожими найдено тело младенца с укусами животного, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по региону.

«Следственным отелом по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного», - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в среду в городе Чехове между гаражами прохожие обнаружили тело новорожденного ребенка, на теле которого имелись укусы животного.

В настоящее время на месте работают следователи. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти новорожденного, а также характер причиненных ему укусов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Первый случай произошел 13 февраля, когда в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении вблизи дома в городе Голицыно тела новорожденной девочки без видимых признаков насильственной смерти. Матерью новорожденной является 32-летняя уроженка Брянской области, которая родила ребенка у себя в квартире. По ее словам, младенец якобы родился без признаков жизни, после чего она отнесла его к железнодорожным путям и оставила в снегу.