РИАМО - 14 фев. Жителям Восточного административного округа столицы, участвующим в программе реновации жилфонда Москвы, помогут осуществить переезд в новые дома, сообщил в среду в ходе заседания комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию замруководителя департамента градостроительной политики города Москвы Андрей Валуй.

«Принято решение о том, что будет осуществлена перевозка жителей префектурой ВАО. После оформления документов будет определен перевозчик в установленном порядке и осуществлена перевозка», - сказал Валуй.

По его словам, эта практика будет распространена и в дальнейшем. Он добавил, что по первым двум домам, в которые будут переселены участники программы реновации, департаментом соцзащиты населения отработан перечень жителей, которым требуется содействие в переезде.

«На сегодняшний день утвержден адресный перечень из 236 стартовых площадок для строительства домов по программе реновации жилого фонда. Идет поэтапная проработка этих адресов для подготовки всей необходимой градостроительной документации. Началось проектирование многоквартирных домов, предназначенных для волнового переселения. В свою очередь, столичные законодатели подготовили необходимую нормативно-правовую базу для реализации программы реновации», - добавил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Он отметил, что городские власти пошли на беспрецедентный шаг – у участников программы реновации появилась возможность увеличить площадь своих новых квартир. При переселении из старых домов они смогут доплатить за квартиру большей площади. Те же москвичи, которые приняли решение переехать в равнозначную квартиру, смогут еще в течение двух лет приобрести дополнительное жилье по приемлемой цене со скидкой в 10%.

«Важно, что воспользоваться возможностью расширить свои жилищные условия смогут как собственники жилья, так и те участники программы, которые жили в старых квартирах по договору социального найма. В таком случае, нужно будет доплатить лишь за дополнительные квадратные метры. Доплатить можно как за счет собственных средств, так и используя материнский капитал, жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты», - заключил Шапошников.

Ранее глава департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев сообщил журналистам, что в столице проведут тендер среди компаний-перевозчиков для осуществления переезда жителей из домов сносимых серий по программе реновации жилфонда столицы.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи домов. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположено 350 тысяч квартир и проживают 1 миллион человек. В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находится в проработке.