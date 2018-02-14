РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. В микрорайоне Климовск Подольска управляющая компания по просьбе жителей провела очистку подвала одного из домов на улице Мичурина от мышей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска направила на портал «Добродел» обращение с просьбой провести очистку подвала многоквартирного дома №6/7 по улице Мичурина в микрорайоне Климовск от грызунов. Она отметила, что в подъезде наблюдается настоящее нашествие мышей.

«Обращение, направленное на портал «Добродел», было рассмотрено сотрудниками администрации городского округа Подольск. Сообщаю, что по информации управляющей компании (на днях – ред.) были проведены работы по дератизации (уничтожению или отпугиванию грызунов – ред.) подвального помещения в данном доме», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.