РИАМО - 14 фев. Участники Гражданского форума, состоявшегося в подмосковном Видном, обсудили работу общественников во взаимодействии с муниципальными властями по нескольким актуальным вопросам, включая программу «Мой подъезд», организацию доступной среды и волонтерство, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Гражданский форум Ленинского района прошел по инициативе нового состава общественной палаты муниципалитета.

«Гражданский муниципальный форум направлен на обсуждение социально значимых, животрепещущих вопросов муниципалитета. В рамках мероприятия была организована работа шести круглых столов: «Мой подъезд - плюсы и минусы», «Доступная среда в районных социальных объектах», «Социально ответственный бизнес», «Культурное богатство нашего района», «Я - доброволец!», «Границы общественного контроля». Тематика всех площадок на сегодняшний день является актуальной», - отмечается в сообщении.

Так, например, в обсуждении темы «Я – доброволец» приняли участие советник губернатора Московской области Илона Броневицкая, эксперты, социально активная молодежь под эгидой молодежного совета при главе Ленинского района.

В ходе круглого стола «Мой подъезд. Плюсы и минусы» говорили об общей ответственности за состояние жилого фонда, неравнодушные жители рассказали о своих проблемах и пожеланиях. Пока проблема заключается в том, что люди мало знают о программе «Мой подъезд» и ее возможностях. Участники встречи предложили создать пошаговое пособие, в котором содержится самая необходимая информация, пояснила модератор круглого стола – заместитель председателя общественной палаты Ленинского района, глава районного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Людмила Лернер.

Участники круглого стола «Границы общественного контроля» вместе с модератором – председателем общественной палаты Ленинского района и ведущим Гражданского форума Григорием Авдеевым пришли к выводу, что общественный контроль должен осуществляться только законно созданными авторитетными объединениями. Здесь особенно важна публичная плоскость, и всю работу по этому вопросу необходимо отражать в средствах массовой информации.

«Диалог на площадках форума позволит найти пути решения поставленных нашими жителями задач. Самое главное, чтобы все высказанные предложения были конструктивны. Я абсолютно уверен, что высказанные здесь идеи лягут в основу решений исполнительной и, возможно, представительной власти», - сказал глава Ленинского района Олег Хромов