РИАМО – 14 фев. Второй бортовой самописец упавшего в Раменском районе Московской области пассажирского самолета Ан-148 не могут расшифровать из-за отсутствия специального соединительного коннектора, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Проблема с расшифровкой речевого бортового самописца произошла из-за отсутствия коннектора, разрушенного во время взрыва. Коннектор соединяет плату со звуконосителем. Сложность заключается в том, что это специфическая деталь, которая есть только у производителя, государственного предприятия «Антонов», - говорится в материале.

В настоящее время ведутся активные переговоры с украинской стороной. Они затрудняются тем, что посредником между российской стороной и компанией выступает уполномоченный представитель бюро по расследованиям Украины.

Как скоро будет расшифрован речевой бортовой самописец, зависит только от партнеров из Киева.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не выжил. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева семьям погибших в авиакатастрофе будет выплачено по 1 миллиону рублей. Столичные власти также выплатят единовременную материальную помощь в размере миллиона рублей.