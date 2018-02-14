РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 фев. Движение по Салтыковской эстакаде в подмосковной Балашихе запустят в текущем году, сообщил глава Балашихи Сергей Юров после окончания обращения губернатора Подмосковья в областном правительстве.

«Вопрос транспорта для Балашихи стоит очень остро. Сейчас для нас в перспективе реализация программы закрытия переезда через Горьковское направление железной дороги. Сегодня уже строится Салтыковская эстакада и в этом году (в 2018 году – ред.) по ней будет запущено движение», – сказал Юров.

Он добавил, что новая эстакада позволит разгрузить движение автотранспорта по Разинскому шоссе и шоссе Ильича.

По данным Балашихинского информагентства, строительство нового путепровода над железной дорогой в микрорайоне Салтыковка в Балашихе началось в 2016 году в рамках государственной программы по развитию и функционированию дорожно-транспортного комплекса.