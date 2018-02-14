РИАМО - 14 фев. Российский политический технолог Константин Калачев считает, что в Московской области есть стратегия развития, которая позволит региону войти в число самых комфортных, самых благополучных для жизни и самых динамично развивающихся.

Ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона, в ходе которого губернатор подвел итоги за пять лет, состоялось в среду.

«Главное в этом обращении - его устремленность в будущее. Губернатор не только отчитался о проделанной работе, губернатор продемонстрировал, что у Подмосковья есть стратегия развития. Это стратегия, которая позволит Подмосковью войти в число самых комфортных, самых благополучных для жизни, самых динамично развивающихся регионов. Собственно, говоря, и сейчас Подмосковью есть чем похвастаться с точки зрения валовости регионального продукта или работы индустриальных технопарков», - сказал в среду журналистам Калачев.

Политолог отметил, что в Подмосковье есть прекрасный лоббист интересов, есть драйвер развития региона - это губернатор Андрей Воробьев. У Подмосковья есть хороший базис - это динамично развивающаяся экономика, если за пять лет валовый региональный продукт вырос в 1,5 раза, то это, наверное, не предел.

«Для меня очевидно, что Воробьев предполагает в ближайшие пять лет заниматься проблемой Подмосковья на примере постановки задач. Вот, например, сейчас в Подмосковье три ОЭЗ и предполагается, что откроется четвертая, сейчас в области 70 индустриальных парков, понятно, что это не предел. Новые детсады, новые школы, больницы - все для того, чтобы сделать жизнь жителей Подмосковья лучше», - добавил Калачев.

По его словам, сегодняшнее обращение можно считать эталоном, примером того, каким должно быть обращение любого главы региона к жителям. Самое главное - все эти успехи были бы невозможны, если бы не поддержка со стороны президента, реализация его стратегических инициатив, собственно реализация его курса позволила Подмосковью добиться ощутимых успехов.

«Курс президента сам губернатор понимает, как служение людям. Я думаю, что это понимание готовы с ним разделить очень многие», - подытожил специалист.