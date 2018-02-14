РИАМО - 14 фев. Женщина погибла, упав на жесткий путь перед приближающимся поездом на станции «Царицыно» Замоскворецкой линии метрополитена столицы, сообщил в среду РИАМО руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, около 16:33 в среду на данной станции произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 52-летняя женщина, уроженка Москвы, оказалась на жестком пути под прибывающий электропоезд. Машинист, заметив данную ситуацию, применил экстренное торможение.

«Тем не менее, упавшая столкнулась с подвижным составом. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию констатировал смерть потерпевшей. Предварительный диагноз: «поездная травма, несовместимая с жизнью», - сказал Мышляев.

Он добавил, что около 16:50 тело погибшей было извлечено, электроснабжение на пути подано, и движение восстановлено. В настоящее время сотрудники УВД на Московском метрополитене опрашивают всех свидетелей инцидента, включая машиниста электропоезда.

«Заказан обзор с камер видеонаблюдения. Проводится проверка. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. В целом инцидент на движение поездов не повлиял, службы сработали оперативно», - добавил Мышляев.