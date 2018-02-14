РИАМО - 14 фев. Порядка 2 тысяч книг планируют собрать и передать в дар в рамках акции «Дарите книги с любовью» в библиотеках Подмосковья до 18 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

14 февраля более чем в 30 странах мира отмечается Международный день книгодарения. Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в цифровой век.

«Вплоть до 18 февраля в ходе акции по всей стране начали собирать книги для передачи их в библиотеки разных регионов России, в том числе библиотеки детских колоний и детские дома. В прошлом году к акции присоединились крупнейшие издательства, книжные магазины, редакции информационных агентств и СМИ из 60 регионов, было собрано около 8 тысяч книг. А в этом году о своем участии в акции объявили и библиотеки Подмосковья», - говорится в сообщении.

Как уточнила министр культуры Московской области Оксана Косарева, во время акции «Дарите книги с любовью» в Московской области планируется собрать и передать в дар порядка 2 тысяч книг.

«Символично, что акция проходит в Масленичную неделю, когда важно сделать что-то большое и очень важное тем, кто нуждается в поддержке и помощи», - сказала Косарева.

Например, Молодежное культурное сообщество Московской областной государственной научной библиотеки имени Крупской в Королеве открыло прием книг для передачи их в детские дома и семьи из социально-незащищенных слоев населения.

О своей готовности поддержать акцию заявили многие другие библиотеки Московской области: центральные библиотеки Клина, Подольска, Волоколамска, Лосино-Петровского, Домодедова, Дубны, Егорьевска, Пущина, Электрогорска, Краснознаменска, Серпухова.