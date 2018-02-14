РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Жители Люберец в 2017 году стали реже писать коллективные жалобы в администрацию городского округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По сравнению с 2016 годом, на 17% уменьшилось количество коллективных обращений граждан, поступивших в администрацию городского округа, в 2017 году их поступило 350, в 2016 году – 424», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что уменьшилось количество коллективных обращений жителей Люберец на адрес электронной почты губернатора Московской области, а также поступивших из правоохранительных, надзорных и других органов. По словам Ружицкого, незначительно увеличилось количество повторных обращений. Он подчеркнул, что всего от граждан поступило 8 451 обращений.

«Наибольшее количество обращений поступило от жителей города Люберцы, что составило 57% от общего числа поступивших обращений; от жителей поселка Красково – 628 или 5,2%; от жителей поселка Малаховка – 530 или 4,4%; от жителей поселка Томилино – 349 или 2,9%; от жителей поселка Октябрьский – 214 или 1,8% от общего количества обращений», – подытожил Ружицкий.