РИАМО - 14 фев. Московское областное управление ФАС включило сведения отношении ООО «Еврострой» в реестр недобросовестных поставщиков после нарушения условий выполнения обществом государственного контракта, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, администрация городского поселения Запрудня Талдомского района заключила государственный контракт с обществом на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги. В связи с нарушением ООО «Еврострой» условий исполнения контракта администрация расторгла контракт в одностороннем порядке.

«ООО «Еврострой» не представило документов, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Еврострой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.