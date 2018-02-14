РИАМО - 14 фев. У пары больших бакланов в Московском зоопарке появились птенцы, увидеть их можно в павильоне «Птицы и бабочки», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пара больших бакланов в Московском зоопарке вывела птенцов – сейчас им уже 12 дней. Бакланы быстро растут, в возрасте двух месяцев они достигнут почти такого же размера, как их родители. А уже с полутора месяцев начнут питаться самостоятельно, будут пробовать летать и активно осваивать водную стихию», - говорится в сообщении.

Большой баклан – типичный представитель водоплавающих птиц. Для него вода является основной кормовой средой, а в подводной охоте баклан по-настоящему виртуозен. Он способен без единого всплеска погрузиться в воду и преследовать рыбу на глубине трех-четырех, а иногда и восьми или 10 метров.

В отличие от своих близких родственников пеликанов, бакланы куда более спокойны. Появление сотрудников зоопарка не вызывает у них особого беспокойства даже сейчас: они относятся к ухаживающим за ними людям с доверием и ловят рыбу на лету, практически не вставая с гнезда.

Увидеть бакланов можно в теплом павильоне «Птицы и бабочки». Но уже с середины весны, когда установится плюсовая температура, взрослые особи вместе с птенцами вернутся на водоем на новой территории зоосада.